Стало дешевле: учёные в РФ научили «умный дом» распознавать лица под маской

https://static.news.ru/photo/8310cd90-dc7c-11ea-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новосибирский государственный технический университет

Учёные НГТУ НЭТИ первыми в России разработали систему, позволяющую распознавать лица людей, закрытые медицинскими масками.

В отличие от подобных систем, которые используют нейросистемы с дорогими видеоадаптерами, их разработка не требует дорогостоящего оборудования. Кроме того, эту систему можно запустить даже на обычном компьютере.

В нашей системе вычислительные задачи требуют меньше оперативной памяти и процессорного времени, соответственно, нет необходимости приобретать дорогие видеоадаптеры, — отметил один из авторов проекта Иван Томилов.

Он также отметил, что обучение нейросети проходило под конкретную задачу, за счёт этого получилось достигнуть более высокой производительности.

Чтобы идентифицировать личность под маской, был разработан специальный алгоритм, который выделяет ключевые точки в верхней части лица и по ним определяет человека. Система считывает ту часть лица, которая не скрыта маской, и сравнивает её с биометрическими данными, загруженными в базу системы. Алгоритм также не даст обмануть систему с помощью фотографии или изображения на экране.

По словам разработчиков, система может применяться на предприятиях с проходными пунктами. Она позволит идентифицировать до 30–40 человек в минуту. При этом скорость прохода будет зависеть только от пропускной способности турникетов.

Проект рассчитан на 2 года. Сейчас разработка находится на стадии опытной эксплуатации. На её реализацию были направлены субсидии областного правительства, полученные в 2019 году, сообщается на сайте университета.

Ранее NEWS.ru писал, что для для 1,5 тысячи вагонов метро в Москве планируется закупить оборудование для системы распознавания лиц. На это могут выделить почти 1,4 млрд рублей.