В метро Москвы установят систему распознавания лиц

https://static.news.ru/photo/0e147a6e-cb5b-11ea-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тысячи вагонов метро в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок, на это могут выделить почти 1,4 млрд рублей. При этом отмечается, что срок выполнения работ — в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта.

Целью выполнения работ является повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий, — цитирует агентство текст сопроводительной записки.

Сообщается, что это будет реализовано установкой дополнительных камер видеонаблюдения и оборудованием подсистем автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах.

Как писал NEWS.ru, по данным МВД, с помощью этой системы видеонаблюдения в 2019 году было раскрыто более трёх тысяч преступлений. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в Москве насчитывается около трёх тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, объединённых в масштабную сеть. Данной функцией планируется в будущем оснастить все камеры столицы, которых более 160 тысяч.