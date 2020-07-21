В метро Москвы установят систему распознавания лиц

Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тысячи вагонов метро в Москве.
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Целью выполнения работ является повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий, — цитирует агентство текст сопроводительной записки.
Сообщается, что это будет реализовано установкой дополнительных камер видеонаблюдения и оборудованием подсистем автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах.
Как писал NEWS.ru, по данным МВД, с помощью этой системы видеонаблюдения в 2019 году было раскрыто более трёх тысяч преступлений. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, в Москве насчитывается около трёх тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц, объединённых в масштабную сеть. Данной функцией планируется в будущем оснастить все камеры столицы, которых более 160 тысяч.
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