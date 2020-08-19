Немецкие учёные открыли новый механизм заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6c1171e2-e219-11ea-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sylvio Dittrich/Global Look Press

Специалисты из Германии раскрыли неизвестный механизм по заражению клетки коронавирусом SARS-CoV-2. Они применяли технологию криоэлектронной томографии, усреднение субтомограмм и молекулярное динамическое моделирование.

Учёные проанализировали структуру белка-«шипа» (S-белок), с помощью которого коронавирус проникает в заражаемую клетку. Выяснилось, что «шип» имеет гибкую ножку. Специалисты выделили у него три части: «бедро», «колено» и голеностоп. Из-за гибкости вирус может лучше перемещаться и цепляться за клетки. Нейтрализующие антитела не могут атаковать эту ножку, поскольку она покрыта гликанами. Раньше считалось, что ножки у коронавируса твёрдые и не могут изгибаться.

Как воздушный шар на верёвке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой, — рассказал глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Как сообщает журнал Science, открытие позволит подбирать препараты против гликанов. После этого медики смогут атаковать коронавирус ещё на стадии заражения.

NEWS.ru писал, что израильские учёные разработали технологию, выявляющую коронавирусную инфекцию за 40 секунд. Новый тест позволяет с точностью до 96% определять наличие или отсутствие вируса по образцу слюны человека.