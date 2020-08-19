Немецкие учёные открыли новый механизм заражения коронавирусом

Специалисты из Германии раскрыли неизвестный механизм по заражению клетки коронавирусом SARS-CoV-2. Они применяли технологию криоэлектронной томографии, усреднение субтомограмм и молекулярное динамическое моделирование.
Учёные проанализировали структуру белка-«шипа» (S-белок), с помощью которого коронавирус проникает в заражаемую клетку. Выяснилось, что «шип» имеет гибкую ножку. Специалисты выделили у него три части: «бедро», «колено» и голеностоп. Из-за гибкости вирус может лучше перемещаться и цепляться за клетки. Нейтрализующие антитела не могут атаковать эту ножку, поскольку она покрыта гликанами. Раньше считалось, что ножки у коронавируса твёрдые и не могут изгибаться.
Как воздушный шар на верёвке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой, — рассказал глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.
Как
NEWS.ru писал, что израильские учёные разработали технологию, выявляющую коронавирусную инфекцию за 40 секунд. Новый тест позволяет с точностью до 96% определять наличие или отсутствие вируса по образцу слюны человека.
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