Нейрофизиологи и психологи выяснили, что человеческий мозг необъективен

https://static.news.ru/photo/b124f87e-a9ea-11ea-b938-fa163e074e61_660.jpg Фото: ElisaRiva /pixabay.com

Группа нейрофизиологов и психологов Университета Джонса Хопкинса в США выяснила, что человеческий мозг не воспринимает мир объективно.

Философы уже много столетий спорят о том, может ли человек объективно воспринимать окружающий мир и как его предубеждения или положение в пространстве влияют на этот процесс. Мы провели серию экспериментов для того, чтобы разрешить эти философские диспуты, — привели слова доцента Университета Джонса Хопкинса Чаза Файрстоуна в ТАСС.

Проведя исследования, учёные обнаружили, что сознание дополняет полученную информацию, звуки и изображения. Таким образом мозг меняет эту информацию.

В качестве примера исследователи привели эксперимент в социальных сетях с изображением платья в полоску. Одни испытуемые видели платье чёрно-синим, а другие бело-золотым.Также учёные проверили, какую форму видят добровольцы во вращающейся монете и контурах изображений на фотографиях.

Результаты этих экспериментов сильно удивили нас. Мы ожидали, что «объективные» идеализированные образы полностью подавят характерные особенности субъективного восприятия. Подобные опыты — хороший пример того, как идеи из философии могут влиять на развитие психологии и нейрофизиологии, — привели результаты исследования в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университетского колледжа Лондона утверждают, что негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Проведя эксперименты, специалисты выяснили, что у пессимистов чаще, чем у оптимистов, снижались когнитивные функции, также у них в мозге чаще происходило отложение вредных белковых агрегатов, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.