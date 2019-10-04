https://static.news.ru/photo/5218aab2-e7f6-11e9-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Специалисты из университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, в каких странах мира можно будет спастись в случае апокалипсиса.

В ходе исследования учёные оценили возможные последствия глобальной пандемии или катастрофы. Кроме того, в качестве потенциальной опасности были учтены такие факторы, как биологический терроризм или появление устойчивых к антибиотикам бактерий.

По словам автора научной работы Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который может вызвать смертельную эпидемию по всему миру.

Учёные составили список из 20 стран, которые теоретически смогут пережить глобальную катастрофу. Так, самыми безопасными оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Кроме того, высокие шансы спастись имеют жители Японии, Кубы, Фиджи, Ямайки и Барбадоса, говорится в статье, опубликованной в издании Risk Analysis.

Ранее News.ru писал о том, что женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис. Согласно исследованию, проведённому Лондонским королевским сообществом, вероятность принятия опасных решений и несоблюдения достигнутых соглашений без участия женского пола значительно повышается.