Специалисты из университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, в каких странах мира можно будет спастись в случае апокалипсиса.
В ходе исследования учёные оценили возможные последствия глобальной пандемии или катастрофы. Кроме того, в качестве потенциальной опасности были учтены такие факторы, как биологический терроризм или появление устойчивых к антибиотикам бактерий.
По словам автора научной работы Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который может вызвать смертельную эпидемию по всему миру.
Учёные составили список из 20 стран, которые теоретически смогут пережить глобальную катастрофу. Так, самыми безопасными оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Кроме того, высокие шансы спастись имеют жители Японии, Кубы, Фиджи, Ямайки и Барбадоса, говорится в статье, опубликованной в издании
Ранее News.ru писал о том, что женщины, занятые в ядерной сфере, могут предотвратить возможный апокалипсис. Согласно исследованию, проведённому Лондонским королевским сообществом, вероятность принятия опасных решений и несоблюдения достигнутых соглашений без участия женского пола значительно повышается.
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