Названа причина оледенения Антарктиды 34 млн лет назад

Ледниковый щит в Антарктиде возник 34 млн лет назад в результате тектонических сдвигов, повлиявших на циркуляцию морской воды в Южном океане. К такому выводу пришла международная группа учёных из Тасмании, Великобритании, Нидерландов и Норвегии. Как пишет Nature Communications, геологические изменения привели к появлению течения, которое огибало весь материк и препятствовало его нагреванию.

По данным исследования, в результате тектонических сдвигов исчезли последние сухопутные мосты, которые соединяли Антарктиду с Австралией и Южной Америкой. Помимо изоляции полярного континента произошли изменения в организации океанских течений в Южном океане. К побережью Антарктиды перестали поступать тёплые поверхностные воды.

Тектоническое открытие морских путей Южного океана вызвало фундаментальную реорганизацию океанских течений, перенос тепла и инициировало сильное охлаждение поверхностных вод Антарктики до 5°C, — говорится в исследовании.

При этом учёные отметили, что глубина океанского дна изменилась сравнительно немного — на 600 метров. Однако этого хватило для резкого охлаждения поверхностных вод.

Как заключают специалисты, тектонические сдвиги наряду со снижением концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере сыграло решающую роль в первом оледенении Антарктиды и в переходе Земли в ледниковый период.

Ранее учёные впервые нашли на Земле почву, в которой не было обнаружено никаких следов микробной жизни. Такая безжизненная земля оказалась у ледника Шеклтона в Антарктиде. Обычно антарктические почвы содержат не менее нескольких тысяч микробов на грамм. Однако взятые вокруг этого ледника пробы почвы не выявили никаких следов жизни. Эксперты предположили, что микробы здесь не выжили из-за климата, поскольку окружающая среда вокруг ледника оказалась не только холодной, но и крайне сухой.