Назван опасный побочный эффект строительства многоэтажных домов

Улицы, выложенные плоским серым бетоном, и многоэтажки, окна которых образуют повторяющиеся стеклянные промежутки в стенах, могут вызывать головную боль. Городские пейзажи признали опасными для психического здоровья. Новое исследование по этой теме опубликовал CNN.

Выяснилось, что однообразные симметричные прямые линии городских улиц и высотных зданий, которые окружают жителей городов, «представляют собой большую проблему для мозга». Они, как правило, имеют повторяющиеся узоры из-за использования таких элементов дизайна, как окна, лестницы и перила.

Это объяснили тем, что в природе не существует таких линий и пейзажей, как в городе. То есть построенные человеком здания нарушают законы природы, поэтому человеческому мозгу труднее их эффективно обрабатывать. А поскольку городские пейзажи сложно воспринимать, на них не так комфортно смотреть, как на лес или горы, например.

Некоторые узоры, такие как полосы на дверных ковриках и ступенях лестницы эскалатора, могут вызывать головные боли и даже эпилептические припадки, уверяют исследователи.

Ранее Москва вошла в первую пятёрку рейтинга 100 лучших городов мира. Столица России заняла четвёртое место, уступив Лондону, Парижу и Нью-Йорку, но опередив Дубай.