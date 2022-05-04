Научная база данных Web of Science стала недоступной для российских учёных

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступна для исследователей из России, сообщил в своём Telegram-канале вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов. По его словам, наблюдается ограничение ко всем сервисам компании Clarivate Analytics, продуктом которой является Web of Science.

В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен, — написал Хохлов.

Ранее пять учёных из Канады, США и Великобритании подписали открытое письмо, в котором призвали не отказываться от работы с российскими коллегами, несмотря на проведение РФ спецоперации на Украине. В послании говорится, что прекращение взаимодействия с российскими исследователями было бы серьёзным препятствием для западных и глобальных интересов и ценностей.

До этого группа из более чем 60 учёных на Западе выступила с призывом продолжать сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, «чтобы вместе построить лучший мир». Среди них — лауреат Нобелевской премии и профессор экономики в Гарвардском университете Эрик Маскин и политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма.