Западные учёные призвали продолжать сотрудничество с коллегами из РФ

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Накопившаяся нехватка сна может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat выделеило четыре главные проблемы, возникающие у человек в связи с регулярным недосыпом. Среди них — замедленные реакции мозга, набор веса и проблемы с сердцем.

Как отмечает издание, в первую очередь, при регулярном недосыпании мозг не восстанавливается в полной мере, что негативно отражается на точности и памяти, ведёт к замедлению всех реакций. Даже одна бессонная...