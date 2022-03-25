Западные учёные призвали продолжать сотрудничество с коллегами из РФ
Группа учёных из США, Канады и Великобритании призвала к сотрудничеству с коллегами из РФ
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
08:40, 26 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Пять учёных из Канады, США и Великобритании подписали открытое письмо, в котором призвали не отказываться от работы с российскими коллегами, несмотря на проведение РФ спецоперации на Украине. Обращение опубликовано в журнале Science. В послании говорится, что прекращение взаимодействия с российскими исследователями было бы серьёзным препятствием для западных и глобальных интересов и ценностей.
Мы настоятельно призываем политиков наших стран и наши научно-технические сообщества избегать осуждения всех российских учёных. Прекращение любого взаимодействия с российскими учёными стало бы серьёзным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей, которые включают достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями, поддержание неидеологических линий связи через национальные границы и противодействие идеологическим стереотипам и неизбирательным преследованиям, — говорится в письме.
Авторы послания отметили, что тысячи российских учёных и студентов живут и работают в западных странах.
Ранее группа из более чем 60 учёных на Западе выступила с призывом продолжать сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, «чтобы вместе построить лучший мир». Среди них — лауреат Нобелевской премии и профессор экономики в Гарвардском университете Эрик Маскин и политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма.