Найдено простейшее средство, моментально убивающее коронавирус

https://static.news.ru/photo/a06b1c6e-9d1b-11eb-bd90-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учёные Имперского колледжа в Лондоне доказали, что хлорированная вода в бассейне способна успешно блокировать коронавирус. Для нейтрализации инфекции требуется менее 30 секунд.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения уже сообщали, что коронавирусная инфекция может быть чувствительна к хлору и дезинфекции ультрафиолетовыми лучами. Британские исследователи подтвердили, что риск передачи COVID-19 через воду в бассейне крайне маловероятен.

Они провели эксперимент, «смешав» вирус с хлорированной водой из бассейна, и выяснили, что 1,5 мг остаточного свободного хлора на литр воды с pH от 7 до 7,2 уменьшают «инфекционность» вируса более чем в тысячу раз, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, турецкие учёные из Улудагского университета создали назальный спрей, способный убить коронавирус за минуту. Исследования показали, что средство Genoxyn является универсальным и предотвращает размножение различных патогенов, включая бактерии и вирусы. Разработка антибактериального препарата началась до пандемии коронавируса, но позднее специалисты смогли усовершенствовать назальный и оральный спрей для борьбы с COVID-19. Результаты тестирования показали, что препарат может убить новый вирус на слизистой оболочке носоглотки. Быстрое действие спрея предотвращает проникновение инфекции в клетки и уменьшает вирусную нагрузку. Раствор безопасен для человека. Он повреждает эпителиальные клетки.