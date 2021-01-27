Создано средство, убивающее коронавирус за минуту

https://static.news.ru/photo/cc1339a0-60c1-11eb-94fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Турецкие учёные из Улудагского университета создали назальный спрей, способный убить коронавирус за минуту.

Исследования показали, что средство Genoxyn является универсальным и предотвращает размножение различных патогенов, включая бактерии и вирусы, передаёт Daily Sabah.

Разработка антибактериального препарата началась до пандемии коронавируса, но позднее специалисты смогли усовершенствовать назальный и оральный спрей для борьбы с COVID-19. Результаты тестирования показали, что препарат может убить новый вирус на слизистой оболочке носоглотки. Быстрое действие спрея предотвращает проникновение инфекции в клетки и уменьшает вирусную нагрузку.

Раствор безопасен для человека. Он повреждает эпителиальные клетки.

Ранее стало известно, что некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать коронавирус. К такому выводу месяц назад пришли британские исследователи из Кардиффского университета. Вирусолог и автор исследования Ричард Стантон заявил, что действие жидкостей для полоскания рта на COVID-19 было проверено в лаборатории, поэтому сейчас учёные собираются провести полномасштабное исследование, можно ли их использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он пояснил, что после лабораторных тестов стартуют клинические испытания, которые планируется завершить в начале 2021 года. Однако предварительные результаты доказали, что использование жидкости снижает концентрацию COVID-19 в слюне. Однако такой эффект достигается, если в растворе содержится как минимум 0,07% антисептика хлорида цетилпиридиния, писал NEWS.ru.