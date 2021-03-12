Минздрав одобрил исследования первого в РФ клеточного продукта

https://static.news.ru/photo/beef33e0-83c7-11eb-a181-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Министерство здравоохранения согласовало проведение клинических исследований первого в России клеточного продукта для замены коленного хряща, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, Минздрав уже выдал соответствующее разрешение на изучение разработанного российскими учёными продукта.

Он способен заменить повреждённую ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования, — уточнил министр.

Мурашко отметил, что это первый биомедицинский клеточный продукт в стране, который был подан на государственную регистрацию в соответствии с соответствующим федеральным законом. Разрешение выдано на основании итогов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведённой специалистами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава.

Министр выразил уверенность, что со временем количество биомедицинских клеточных продуктов, доступных россиянам, будет расти, передаёт РИА Новости.

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