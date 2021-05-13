«Метро не поможет»: учёный оценил шансы москвичей пережить ядерную войну

https://static.news.ru/photo/8426da86-b40c-11eb-b4fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, как и другие мировые столицы, не сможет пережить современную ядерную войну. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий. Наличие важных объектов, включая метро, не улучшат ситуацию, передаёт Lenta.ru.

Можно предположить, что в Москве развитая сеть метро, которую можно использовать в качестве бомбоубежищ и прочего, но, честно говоря, если речь идёт о современной ядерной войне, когда используются межконтинентальные баллистические ракеты с боеголовками мегатонного класса, боюсь, что не спасёт никакое метро, — подчеркнул он.

По его словам, прямое попадание ракет в Москву, Лондон или Вашингтон означает «конец большей части населения города». При этом британские, российские и американские власти заявляют, что их ядерные силы не направлены друг на друга и у них нет списка целей для атаки.

Эксперт уверен, что это значит наличие определённых объектов в виде цели. Такими местами могут выступать министерства обороны или Кремль. Удара по одному из этих места хватит, чтобы уничтожить большую часть российской столицы, в том числе весь её центр.

Если начнётся полномасштабная ядерная война, то, пожалуй, никто из неё не выйдет в хорошем состоянии. Говорить о том, кто будет в лучшем состоянии после обмена ядерными ударами — это с одной стороны бессмысленно, с другой стороны, количество жертв будет исчисляться десятками миллионов, если не больше. Если дойдёт до ядерной войны, то мы все будем находиться в очень плохом положении, — заключил он.

Накануне в материале для National Interest американский публицист Калеб Ларсон, освещающий тему вооружений, написал, что Москва гипотетически является лучшим местом для выживания в случае ядерной войны. Журналист указал, что у РФ существует план по модернизации противоракетной обороны. В качестве примера он назвал систему, известную как А-235, целью которой станет борьба с гиперзвуковыми ракетами. В России рассчитывают, что эта система будет лишена недостатков комплексов ПРО предыдущего поколения.