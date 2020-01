https://static.news.ru/photo/362e13a2-3cea-11ea-b243-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Как оказалось, магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа учёных из США, Японии и Канады.

С помощью анализа материалов раскопок в Австралии исследователи подтвердили существование периода невероятно сильного магнитного поля Земли. Результаты замеров, опубликованные в журнале Рroceedings of the National Academy of Sciences, показали, что период супермощного магнитного поля начался и закончился примерно 4 млрд лет назад.

Магнитное защитное поле генерируют потоки жидкого железа и никеля внутри Земли. Оно защищает планету от солнечного ветра и космических лучей. В изучении поля помогли «свидетели». Ими являются магнитные минералы, поднимающиеся из недр Земли.

Наночастицы внутри этих минералов, при их охлаждении из расплава и кристаллизации, фиксируют интенсивность и направление магнитных полей в конкретный момент времени.

В новом исследовании учёным с помощью палеомагнитных, электронно-микроскопических, геохимических и геомагнитных данных, удалось датировать и проанализировать кристаллы циркона. Это старейший из всех известных земных материалов, который был собран в Австралии.

Геологи нашли образцы циркона возрастом от 3,2 до 4,2 млрд лет. Они имеют размер около двух десятых миллиметра, но содержат ещё более мелкие магнитные частицы. Именно они фиксируют намагниченность Земли в момент своего формирования из расплава.

До этого момента считалось, что при возникновении магнитное поле нашей планеты было очень слабым, так-как только начинало формироваться. Однако новые данные заставили учёных изменить своё мнение.

Для геологов стала неожиданностью огромная мощь магнитного «щита» Земли, которая примерно в два раза превышала более поздние значения. Пока однозначно объяснить это учёные не могут. Они предполагают, что сильное магнитное поле юной Земли возникало из-за «перемешивания ядра» под действием своеобразных железных рек. Потом ядро охладилось, и сила магнитного поля уменьшилась. Она оставалась низкой до тех пор, пока ядро не затвердело и не сформировался круговорот металлов, защищающий нас от космического воздействия.

Как писал NEWS.ru, ранее группа учёных из Международного центра тропического сельского хозяйства и из других объединений создала датасет климатических изменений с уникальным уровнем детализации.