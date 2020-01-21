Как оказалось, магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа учёных из США, Японии и Канады.
С помощью анализа материалов раскопок в Австралии исследователи подтвердили существование периода невероятно сильного магнитного поля Земли. Результаты замеров,
Магнитное защитное поле генерируют потоки жидкого железа и никеля внутри Земли. Оно защищает планету от солнечного ветра и космических лучей. В изучении поля помогли «свидетели». Ими являются магнитные минералы, поднимающиеся из недр Земли.
Наночастицы внутри этих минералов, при их охлаждении из расплава и кристаллизации, фиксируют интенсивность и направление магнитных полей в конкретный момент времени.
В новом исследовании учёным с помощью палеомагнитных, электронно-микроскопических, геохимических и геомагнитных данных, удалось датировать и проанализировать кристаллы циркона. Это старейший из всех известных земных материалов, который был собран в Австралии.
Геологи нашли образцы циркона возрастом от 3,2 до 4,2 млрд лет. Они имеют размер около двух десятых миллиметра, но содержат ещё более мелкие магнитные частицы. Именно они фиксируют намагниченность Земли в момент своего формирования из расплава.
До этого момента считалось, что при возникновении магнитное поле нашей планеты было очень слабым, так-как только начинало формироваться. Однако новые данные заставили учёных изменить своё мнение.
Для геологов стала неожиданностью огромная мощь магнитного «щита» Земли, которая примерно в два раза превышала более поздние значения. Пока однозначно объяснить это учёные не могут. Они предполагают, что сильное магнитное поле юной Земли возникало из-за «перемешивания ядра» под действием своеобразных железных рек. Потом ядро охладилось, и сила магнитного поля уменьшилась. Она оставалась низкой до тех пор, пока ядро не затвердело и не сформировался круговорот металлов, защищающий нас от космического воздействия.
Как писал NEWS.ru, ранее группа учёных из Международного центра тропического сельского хозяйства и из других объединений создала датасет климатических изменений с уникальным уровнем детализации.
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