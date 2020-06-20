Люди оказались способны понимать эмоции обезьян по их крикам

https://static.news.ru/photo/7be812e2-b302-11ea-a966-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Великобритании, Германии и Нидерландов провели эксперименты, которые показали, насколько хорошо люди могут понять эмоции шимпанзе по их крикам.

Предыдущие исследования доказали, что человек может считывать ситуацию по звукам некоторых домашних животных — мяуканью кошек, лаю собак и визгу свиней. Однако учёные до сих пор не знали, насколько хорошо люди понимают вокализацию своих близких родственников — приматов, с которыми редко встречаются в повседневной жизни.

Участникам эксперимента дали прослушать вокализации шимпанзе, записанные в разных контекстах. Исследование показало, что испытуемые правильно распознали большинство звуков.

Всего для четырёх контекстов доля правильных ответов были в среднем не выше случайного уровня: при определении звуков спаривания, разлуки с матерью, щекотки и испуга. При этом вокализацию в неприятной ситуации добровольцы распознавали лучше, чем в положительных контекстах.

Учёные пришли к выводу, что понимать эмоции по звукам домашних питомцев людям проще, чем понимать крики шимпанзе, которых они видели только в зоопарке, пишет Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

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