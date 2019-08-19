Влияние галактических космических лучей на психоэмоциональное состояние и умственные способности крыс изучила группа российских учёных.
Как оказалось, ионизирующее излучение, сопоставимое в дозах и составе космическому, кроме негативных эффектов может вызывать также ряд положительных. Исследователи описали их и опубликовали в журнале
Современная наука считает, что ионизирующее излучение, характерное для межпланетного пространства, негативно влияет на организмы.
По этим причинам космическая радиация становится основным фактором, создающим преграды для дальних космических миссий с участием человека. На Земле же от космической радиации защищают плотная атмосфера и магнитосфера планеты.
Ранее учёные уже выяснили, что облучённые грызуны демонстрируют высокие результаты в когнитивных тестах и лучше ориентируются в пространстве, чем их собратья из контрольной группы. Однако механизм этого явления оставался неизвестным.
Исследование российских специалистов снимает «биологический» лимит с дальних космических миссий. Но наиболее интересным, по их мнению, представляется раскрытие механизмов позитивных эффектов ионизирующего излучения на функции ЦНС.
Эти данные могут быть использованы в лечении нейродегенеративных и психиатрических заболеваний, в частности, фармрезистентной формы клинической депрессии.
Коллектив работает в этом направлении и скоро будут представлены данные об эффектах облучения тяжёлыми заряженными частицами на течение нейродегенеративного процесса (как, например, при болезни Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз),— рассказывает старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБУ «НМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России Виктор Кохан.
Учёные, проводя эксперимент на крысах, облучили грызунов радиацией, сравнимой по составу и дозам с той, что получили бы астронавты за время 860-дневной межпланетной миссии. Отмечается, что полёт на Марс в одну сторону занял бы около 180 дней.
Сразу после облучения исследователи разделили контрольную и экспериментальную группу животных на две подгруппы и провели серию когнитивных тестов.
Исследования показали, что после облучения крысы стали более тревожными, однако этот эффект нивелировался у зрелых животных. Подвергшиеся радиации крысы демонстрировали более высокие показатели в тестах на ориентирование в пространстве в сравнении с контрольными группами. Проведя исследования мозга грызунов из двух групп, учёные выяснили, что у них отличались концентрации глутамата и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Эти молекулы выполняют функцию нейромедиаторов в центральной нервной системе: глутамат — возбуждает, а ГАМК — затормаживает. По мнению учёных, разница в поведенческих тестах обусловлена изменением баланса этих нейромедиаторов-антагонистов.
В исследовании принимали участие сотрудники ФГБУ «НМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, Объединённого института ядерных исследований (Дубна) и МГУ имени М.В. Ломоносова.