https://static.news.ru/photo/0e312012-3301-11ea-8b05-fa163e074e61_660.jpg Червь C. elegans Фото: Bob Goldstein/CC BY SA 3.0/UNC Chapel Hill

Биологам удалось продлить срок жизни червей C. elegans в пять раз, настроив пару клеточных путей. Этот вид животных популярен среди учёных при исследовании моделей старения, так как у этих червей много генов, похожих на человеческие.

Исследование опубликовано в журнале Cell Reports. В новом эксперименте научные специалисты генетически изменили передачи сигналов инсулина (IIS) и TOR (мишень рапамицина у млекопитающих, играющая центральную роль в контроле клеточного роста). В связи с тем что изменение путей IIS приводит к увеличению продолжительности жизни на 100%, а изменение пути TOR — к увеличению на 30%, ожидалось, что двойное мутирование приведёт к увеличению на 130%. Но в результате продолжительность жизни червя увеличилась аж на 500%.

Синергетическое расширение действительно поражает. Наши результаты показывают, что в природе ничего не существует в вакууме; чтобы разработать наиболее эффективные антивозрастные средства, мы должны смотреть на сети долголетия, а не на отдельные пути, — отметил Джарод Роллинс, ведущий автор исследования.

Согласно утверждениям учёных, увеличение продолжительности жизни червя эквивалентно жизни человека до 400 или даже до 500 лет.



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