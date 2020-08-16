«Браво!»: израильский иммунолог высоко оценила российскую вакцину от COVID

https://static.news.ru/photo/58054682-e071-11ea-847a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Известный израильский учёный и врач Полина Степенская высоко оценила российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» и была зарегистрирована 11 августа.

Первое, что надо сказать российским учёным и российским медикам, это «браво!». Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как учёный я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке, — сказала специалист в интервью РИА Новости.

Полина Степенская заведует отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии у детей и взрослых клиники Хадасса. Также она является медицинским директором российско-израильского проекта в Сколково.

Исследователь уверена в качестве российского препарата, потому что он создавался на основе известной и доказавшей свою эффективность технологии, а разработкой занимались «суперпрофессиональные люди, которые сделали бы честь любому центру и любому научному учреждению».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

При этом в российской вакцине используется в качестве основы аденовирус человека. Он может формировать более устойчивый иммунитет, считает эксперт, чем созданная в Оксфорде по подобной технологии вакцина на основе аденовируса шимпанзе.

Регистрация вакцины не мешает одновременно провести третий этап испытаний на большом числе добровольцев, считает профессор-иммунолог. Именно за такую, как считают на Западе, преждевременную регистрацию российский препарат и подвергся критике.

Сейчас просто зарегистрировали вакцину и параллельно с этим её начнут давать добровольцам, врачам и учителям. За этими людьми будут наблюдать. То есть, в принципе, это и будет та самая третья фаза, которая проходит в Европе и в Америке. Поэтому в действиях российских исследователей я ничего заслуживающего критики не вижу, — сказала Степенская.

Профессор сообщила корреспонденту РИА Новости, что и сама готова привиться российской вакциной, а медицинский центр «Хадасса» уже обратился к главе Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву с просьбой принять участие в клинических исследованиях. РФПИ вкладывал средства в разработку препарата.

Ранее министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль постарается начать переговоры с РФ о закупке вакцины от коронавируса, если убедится в ее эффективности.