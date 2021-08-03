Исследование показало, как часто заболевают привитые от COVID-19

Граждане, прошедшие полный цикл вакцинации от коронавируса в три раза меньше подвержены риску заражения в сравнении с невакцинированными. Такой вывод по результатам исследований сделали специалисты из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI. Об этом рассказывает РИА Новости.

Результаты исследования REACT-1 основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля текущего года.

Данные тестов показали. что у непривитых граждан вероятность заболеть COVID-19 в три раза выше, чем у тех, кто был полностью вакцинирован.

Также исследователи пришли к выводу, что полностью привитые люди с меньшей вероятностью передадут вирус другим. Они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.

Ранее стало известно, сколько привитых российской вакциной «ЭпиВакКорона» заболели.