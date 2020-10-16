Искусственный интеллект нашёл в пустыне Сахара почти 2 млрд деревьев

https://static.news.ru/photo/2c90c610-0fa7-11eb-9da1-fa163e074e61_660.jpg Пустыня Сахара Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

В африканских пустынях Сахара и Сахель обнаружено около 2 млрд деревьев. Для этого учёные обратились к помощи искусственного интеллекта, который проанализировал спутниковые снимки.

Конечно, есть обширные территории без какой-либо растительности, но есть и районы с высокой плотностью деревьев, и даже между песчаными дюнами растут некоторые деревья, — цитирует журнал Nature Мартина Брандта из Копенгагенского университета.

Искусственный интеллект проанализировал территорию в 1,3 млн квадратных километров. Она включала 11 тысяч изображений.

Всего в Сахаре и Сахели находится 1,8 млрд деревьев. Учёные считают, что анализ необходимо повторить через 10–20 лет. Он покажет, будут ли усилия по защите природы эффективными или нет.

Специалисты подчёркивают, что поиск деревьев в пустынях не такая простая задача, как кажется. Даже на спутниковых снимках не всегда видно наличие растительности. Учёным пришлось выбрать фотографии с самым высоким разрешением и научить компьютерную программу распознавать объекты. Параллельно ведущий автор исследования «вручную» идентифицировал растительность. У него ушёл целый год на обнаружение 90 тысяч деревьев.

NEWS.ru писал, что учёные объяснили появление ведьминых кругов на полях Австралии и в намибийской пустыне.