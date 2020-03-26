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Сотрудники российской биотехнологической компании Gero создали нейросеть, определившую десять препаратов, которые могут оказаться эффективными против коронавируса COVID-19.

Исследователи использовали метод глубокого обучения, чтобы стимулировать воздействие экспериментальных и существующих противовирусных препаратов на ген COPB2, необходимый коронавирусу для размножения. Анализ показал, что наиболее эффективные молекулы содержатся в препаратах, которые медики предлагали использовать для больных COVID-19.

Один из одобренных нейросетью препаратов — нитазоксанид — недавно продемонстрировал активность против коронавируса. Поэтому мы призываем к быстрой экспериментальной проверке других предсказаний, — отмечено в аннотации исследования , опубликованного ResearchGate.

Потенциально эффективными оказались шесть лекарств, которыми уже пользуются врачи в разных странах, и девять испытываемых препаратов.

Как писал NEWS.ru, жертвами мировой пандемии коронавируса стали более 21 тысячи человек. Всего за три месяца заболели не менее 463 тысяч жителей 170 стран. Большинство государств закрыли границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Число пациентов с коронавирусом в России достигло 840 человек к утру 26 марта. Только за последние сутки в стране зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19.