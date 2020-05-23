Институт РАН: на МКС может появиться новая российская оранжерея

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН) совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» прорабатывают внешний вид новой российской оранжереи для Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы института по науке Владимира Сычёва.

Проектанты уже предложили место, где оранжерею можно разместить даже при существующей конфигурации МКС. Есть планы сделать эскизный проект оранжереи, — сказал Сычёв.

По его словам, новая оранжерея будет похожа на погибшую «Ладу-2», которая не была доставлена на МКС из-за аварийного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04» в декабре 2016 года.

Сычёв напомнил, что основной задачей оранжереи была отработка приёмов выращивания в невесомости таких растений, как томат и перец.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскосмос в ближайшие три года планирует возвести аэропорт на космодроме Восточный, а также современный аэровокзал в терминале «Внуково-Космос».