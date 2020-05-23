Роскосмос в течение трёх лет построит аэропорт на космодроме Восточный

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Роскосмос в ближайшие три года планирует возвести аэропорт на космодроме Восточный, а также современный аэровокзал в терминале «Внуково-Космос».

В госкорпорации отметили, что за это время необходимо выполнить серьёзный объём работ. Так, помимо строительства аэропорта и аэровокзала, специалисты намерены отправить к МКС Многоцелевой лабораторный модуль «Наука», начать лунную и марсианскую программы, объединить разрозненные центры прикладных наук в Научно-исследовательский центр имени К. Э. Циолковского, провести финансовое оздоровление основных предприятий отрасли и сформировать на их основе мощные космические фирмы-холдинги.

Также в Роскосмосе напомнили о завершении основных задач по созданию объектов первой очереди космодрома Восточный и начале второго этапа работы для обеспечения первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» в 2023 году.

Ранее NEWS.ru писал, что запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) должен состояться во втором квартале 2021 года. Точная дата пока не называется, поскольку график полётов ещё утверждается в Роскосмосе.