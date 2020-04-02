Химики раскрыли тайну первой цветной фотографии через 170 лет

https://static.news.ru/photo/e48d1256-7460-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Современные методики помогли понять, как фотография, сделанная в 1848 году, получилась цветной.

Авторство снимка принадлежит физику Эдмону Беккерелю из Франции, который пытался запечатлеть спектр солнечного света, но не оставил записей о том, как именно он это делал.

Только весной 2020 года группа исследователей из нескольких научных организаций выяснили, что цвет на фотографии сохранился благодаря наночастицам серебра, которые попали в плёнку из хлорида, использовавшегося фотографами того времени. При этом микрочастицы организовались в «группы» под воздействием разных составляющих спектра и каждая из них соответствовала разным цветным участкам фотографии, говорится в исследовании, опубликованном в Angewandte Chemie.

Как писал NEWS.ru ранее, раскрыта тайна возникшего в небе над Японией красного «хвоста фазана». В 620 году нашей эры японцев поразило необычное небесное явление, которое было описано во множестве письменных источников VII века как красный «хвост фазана». Учёным из Университета перспективных исследований удалось разгадать загадку и понять, что же всё-таки это было.