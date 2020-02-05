https://static.news.ru/photo/3bd2085e-4807-11ea-85df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ядерном реакторе Чернобыльской АЭС обнаружили чёрный грибок, выдерживающий мощнейшую радиацию. Он должен помочь учёным создать лекарство от опасных лучей.

Оказалось, что грибок Cryptococcus neoformans не только не боится радиации, но даже питается ею. А всё за счёт огромного количества меланина — пигмента, который делает нашу кожу коричневой от загара, — сообщает Daily Mail.

Именно меланин позволил грибку поглощать вредные лучи и конвертировать их в химическую энергию. Этот процесс схож с фотосинтезом, при котором растения превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу.

Этот радиосинтез теперь и намерены использовать учёные для разработки средства, защищающего от радиации. Оно может помочь онкобольным во время облучения, а также защитить операторов АЭС, пилотов самолётов и космонавтов во время работы. Кроме того, меланин в сочетании с водой можно использовать для конвертации электромагнитной радиации в электрическую энергию.

Как писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые увидели, как радиация расщепляет молекулы воды. Они проследили за самой быстрой химической реакцией — рождением гидроксильного радикала (-OH). Изучение этого иона важно само по себе, так как он легко проникает в организм и может повреждать все важные биомолекулы. Данная реакция в ионизированной воде протекает в течение одной квадриллионной доли секунды.