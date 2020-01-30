Шведские учёные установили, что антибиотики не влияют на горизонтальный перенос генов от бактерии к бактерии.
В ходе исследования специалисты выяснили, что бактерии быстро становятся устойчивыми к новым антибиотикам. Это связно с горизонтальным переносом генов, при котором ДНК передаются любым особям вне зависимости от своего или чужого вида.
Чаще всего бактерии используют конъюгацию с передачей плазмид. Во время этого способа от клетки донора в другую клетку попадает полая белковая нить — половой пиль. Нить соединяет две клетки, после чего молекулы ДНК с несколькими генами переходят из одной клетки к другой,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные создали наноробота для борьбы с раком. Устройство сможет распознавать раковые клетки по всему организму и уничтожать их.
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