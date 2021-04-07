Глава «Вектора» объяснил выгоду коронавируса от мутаций

https://static.news.ru/photo/c0294344-9845-11eb-b757-96000091f725_660.jpg Ринат Максютов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Коронавирус в будущем может стать более лёгкой сезонной болезнью за счёт мутаций, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, в настоящее время на территории России секвенировано более 10 тысяч различных изолятов COVIDF-19. Согласно итогам изучения этих генетических последовательностей было выявлено более пяти тысяч мутаций. При этом среди проанализированных изолятов есть уникальные варианты, однако какие-либо факты, указывающие на то, что они серьёзно отличаются по своим иммунологическим и патогенным свойствам, отсутствуют.

Вообще вирусу выгодно, чтобы человек не умирал, переносил заболевание относительно легко или болел бессимптомно, эффективно разносил вирус. Поэтому чаще всего в процессе эволюции патогенность вируса снижается, — пояснил Максютов в интервью РИА Новости.

Он допустил возможность того, что коронавирус со временем станет более лёгкой сезонной болезнью и будет переносится бессимптомно, вызывать меньше поражений.

Поэтому говорить, что мутация — это плохо, тоже нельзя, мутация может быть хорошей, — заключил гендиректор «Вектора».

Как писал NEWS.ru, ранее Максютов заявил, что часть добровольцев во время испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» заразились коронавирусом. Он уточнил, что 20 человек из 150 добровольцев старше 60 лет заболели после первой дозы препарата. По словам специалиста, такая ситуация — характерная особенность всех вакцин против COVID-19.