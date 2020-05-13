Физики назвали причину проливных дождей на севере Британии в прошлом веке

https://static.news.ru/photo/2822d440-953d-11ea-9618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anthony Webb/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ядерные испытания СССР и США стали причиной сильных проливных дождей на севере Великобритании в прошлом веке. К такому выводу пришли учёные из Редингского университета.

Напряжённая политическая атмосфера времён холодной войны привела к началу гонки атомного вооружения и всемирной обеспокоенности за будущее Земли. Спустя десятки лет эта ситуация дала нам уникальную возможность изучить то, как электрическая заряженность атмосферы влияет на выпадение дождей, — говорится в материале научного журнала Physical Review Letters.

По оценкам эксперта, испытания, которые проводили Британия, Китай, СССР, США и Франция в прошлом столетии, радикальным образом изменили состав атмосферы Земли. Физики также оценили влияние распадов нестабильных атомов на силу и продолжительность дождей.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД заявили о соблюдении Россией обязательств по ядерным испытаниям.