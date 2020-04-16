В МИД заявили о соблюдении Россией обязательств по ядерным испытаниям

https://static.news.ru/photo/d472bba0-7faf-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о соблюдении российской стороной обязательств по запрету ядерных испытаний. Так политик отреагировал на доклад Госдепартамента США за 2019 год.

Что касается упреков, доносящихся из Вашингтона в наш адрес уже на протяжении более чем полугода, о том, что мы якобы не в полном соответствии с собственным мораторием на ядерные испытания действуем, повторяем, что никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства, вытекающего из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали, — цитирует Рябкова ТАСС.

Также Россия призвала США отказаться от распространения ложной информации о ядерных испытаниях в других странах.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал позицию США относительно запрета ядерных испытаний. Он также подчеркнул, что альтернативы Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний нет.