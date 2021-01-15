Физик назвал причину нетающего снега в Краснодарском крае

https://static.news.ru/photo/cf720e46-580b-11eb-8c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бывший замдиректора Института общей физики РАН по научной работе доктор физико-математических наук Владислав Михалевич объяснил, почему выпавший в Краснодарском крае снег не тает.

По его словам, никакой хитрости в случившемся нет — это физические свойства снежинок. Он рассказал, что при горении формируются частицы сажи, покрывающие снег отдельным слоем.

Вот вы возьмёте, например, ложку столовую или вилку и тоже зажигалку поднесёте, и тоже плавиться не будет, а в костёр бросите — расплавится. Кроме того, есть теплопроводность, — отметил Михалевич.

Так учёный прокомментировал видео, которые сняли жители посёлка Агроном. На кадрах видно, что они комкают снег и пытаются его растопить. По их словам, он не тает даже при плюсовой температуре, во время дождя.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве и окрестностях столицы обеспечили влажные воздушные массы, которые принёс южный циклон.