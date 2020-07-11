Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57%

https://static.news.ru/photo/c95b9280-c2ff-11ea-b791-fa163e074e61_660.jpg Фото: EliasSch /pixabay.com

Учёные из Стэнфордского университета обнаружили рекордный рост фитопланктона и мелких водорослей в Северном Ледовитом океане на 57%. Они считают, что это представляет «существенный сдвиг режима» для Арктики.

Мы наблюдаем только начало, но похоже, что сейчас наблюдается сдвиг в сторону большего предложения питательных веществ, — привели сообщение старшего автора исследования, профессора Стэнфордской школы наук о Земле, энергетике и окружающей среды (Stanford Earth) Кевина Арриго на портале evo-rus.com.

Учёные связывают рост фитопланктона с таянием льда. Они полагают, что фитопланктон, который способен поглощать углекислый газ, заменяет в этом вопросе морской лёд, который выполняет ту же функцию. И так как лёд стремительно тает, то фитопланктон может взять на себя эту функцию. Он входит в пищевую цепочку китов и полярных медведей. Фитопланктон и водоросли преобразуют солнечный свет и углекислый газ в сахар, и это стало одним из важных фокусов в исследовании.

Это важно с точки зрения того, сколько пищи есть для остальной части экосистемы. И это один из основных способов, с помощью которых CO2 выводится из атмосферы в океан, — отметил Кевин Арриго.

Рост фитопланктона и мелких водорослей на 57% был отмечен с 1998 по 2018 годы. При этом, если изначально рост чистой первичной продукции (ЧПП) был связан с таянием льда, то, когда он замедлил рост в 2019 году, численность фитопланктона продолжила расти.

Учёные отметили, что фитопланктон настолько сконцентрирован, что напоминает «густой суп из водорослей». Они обеспокоены сколько ещё будет наблюдаться рост ЧПП и высоко ли он поднимется.

В данном объёме воды каждый год растёт больше фитопланктона <...> Это первый раз, когда об этом сообщили в Северном Ледовитом океане <...> Мы знали, что в Арктике за последние несколько лет увеличился рост, но казалось, что система просто перерабатывает тот же запас питательных веществ. Наше исследование показывает, что это не так. Фитопланктон поглощает больше углерода из года в год, когда в океан попадают новые питательные вещества. Это было неожиданно, и это имеет большое экологическое воздействие, — сообщила ведущий автор исследования Кейт Льюис.

Учёные исследовали явление с помощью спутниковых датчиков. Однако из-за того, что речная вода, которая поступает в океан, чайного цвета, то работа в Арктике потребовала новых алгоритмов.

Северный Ледовитый океан — самое трудное место в мире для спутникового дистанционного зондирования <...> Алгоритмы, которые работают повсюду в мире — они смотрят на цвет океана, чтобы судить, сколько там фитопланктона, но данный метод не работает в Арктике <...> Когда вы используете глобальные спутниковые алгоритмы дистанционного зондирования в Северном Ледовитом океане, вы получаете серьёзные ошибки в своих оценках, — сообщил Кевин Арриго.

Проблема в том, что датчики определяют органическое вещество в чайной воде, как хлорофилл. Кроме того, фитопланктон необычным образом адаптируется к слабому свету Арктики.

Учёные подытоживают, что результаты исследования помогут понять потенциальную продуктивность Северного Ледовитого океана, его способность снабжать продовольствием и потреблять углерод.

Будут победители и проигравшие <...> Более продуктивная Арктика означает больше пищи для большого количества животных. Но многим животным, которые приспособились жить в полярной среде, становится труднее жить из-за сокращения ледяного покрова, — резюмировал Кевин Арриго.

Как писал NEWS.ru ранее, международная группа океанографов выяснила, что сток пресной воды из сибирских рек и отложений континентального шельфа через Трансарктическое течение приносит в Северный Ледовитый океан значительное количество углерода и микроэлементов, что только усугубляет потепление в Арктике. Учёные отметили, что по мере того, как повышается температура в Арктике и уменьшается количество льда, там всё более разрастаются морские водоросли. Это приводит к росту фитопланктона, а он, в свою очередь, повышает концентрацию зоопланктона — мелких рыб и ракообразных, которые служат пищей тюленям и китам. Это повышает продуктивность арктической морской среды, однако потеря морского льда ещё более усугубит потепление климата. А это уже окажет более широкое воздействие на все приполярные экосистемы.