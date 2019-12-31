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Ведущие физические институты мира подготовили проект создания источника энергетических электронов и рентгеновского излучения, в основу которого заложат кильватерное ускорение (EuPRAXIA). Главными особенностями установки является использование новейших методов работы с частицами и прикладными задачами. Оборудование похоже по параметрам на существующие лазеры на свободных электронах.

Кильватерного ускорения добиваются специфическим воздействием на плазму. Если расчёты сделать правильно, то лёгкие электроны успеют сместиться, а тяжёлые ионы останутся почти на своих позициях, создавая внушительные градиенты электрического поля, которые невозможно создать другими методами, говорится в документе.

Сейчас кильватерное ускорение применяется только в экспериментальных целях и на опытных установках. Физики смогли получить градиент на уровне 100 гигаэлектронвольт на метр.

Примерная стоимость проекта от €70 млн до €320 млн. Его могут реализовать либо в Италии, либо в Чехии, либо в Великобритании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физики научились создавать световые паруса. Они состоят из дифракционных решёток и самостоятельно смещаются к центру ускоряющего лазерного луча. Размеры объектов не превышают одного сантиметра.