https://static.news.ru/photo/38ed6a70-2b1f-11ea-bd4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/imagebroker.com/Global Look Press

Физики смогли создать небольшой световой парус. Он состоит из дифракционных решёток и самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча. Размер объекта не превышает сантиметра и отклоняет свет в разные стороны.

При рассогласовании местоположения парус демонстрировал колебания. При этом удалось добиться затухания этого движения и достижения оптимальных параметров разгона, пишет Physical Review Letters. Проектом руководил сотрудник Рочестерского технологического института (Великобритания) Гровер Шварцландер.

На парус воздействовали с помощью лазерного луча необходимой длины. Возникавшая сила величиной несколько наноньютонов возвращала специальный зонд в положение, при котором лазер попадает в центр паруса.

Солнечный или световой парус — это принцип ускорения космических аппаратов. Он опирается на законы давления света.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астрономы назвали мощную вспышку звёздообразования в ядре Млечного Пути не опасной для жизни на Земле. Об этом заявил директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

Обнаруженная вспышка стала одним из самых мощных энергетических событий во всей истории Млечного Пути. Однако, говорит Язев, на самом деле такое происходит постоянно, так как Галактика велика и в ней насчитывается порядка 400 млрд звёзд.