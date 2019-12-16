https://static.news.ru/photo/2e06332a-2094-11ea-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA

Астрономы назвали мощную вспышку звёздообразования в ядре Млечного Пути не опасной для жизни на Земле. Об этом заявил директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

Обнаруженная вспышка стала одним из самых мощных энергетических событий во всей истории Млечного Пути. Однако, говорит Язев, на самом деле такое происходит постоянно, так как Галактика велика и в ней насчитывается порядка 400 млрд звёзд, приводит слова учёного ТАСС.

Такие волны звёздообразования происходили и раньше, происходят и сейчас — но только в разных местах. Так что это нормальная и ничем не грозящая Земле вещь.

Мощность произошедшего взрыва можно объяснить тем, что событие произошло у центра Галактики. И само событие случилось в далёком прошлом, миллионы лет назад, но увидеть его на Земле удалось только сейчас.

Даже центр нашей Галактики находится от нас в 26 тысячах световых лет, и как минимум 26 тысяч лет шёл свет от того, что мы видим сегодня, уточнил Язев.

Процесс звёздообразования всегда происходит под действием ударной волны. Эти волны приводят к тому, что в рассеянном газе с высокой концентрацией водорода и гелия формируются будущие звёзды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные впервые обнаружили галактику — NGC 6249 — с тремя сверхмассивными чёрными дырами. Это уникальный случай, когда подобные объекты находятся на близкой дистанции в ядре скопления.