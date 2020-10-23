Древний неразграбленный склеп нашли в Крыму

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Специалисты из Института ван Анделя в США разработали специальный анализ крови для пациентов с раком поджелудочной железы, который позволяет установить реакцию опухоли на применяемые методы лечения.

Тест помогает определить наличие в крови сахара sTRA, вырабатывающегося при определённом подтипе рака поджелудочной железы и попадающего в кровоток. Как отмечают учёные, этот подтип, как правило, невосприимчив к химиотерапии. Знание...