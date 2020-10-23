Древний неразграбленный склеп нашли в Крыму

Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко сообщил об обнаружении древнего неразграбленного склепа на юго-востоке Крыма.
Он уточнил, что экспедиция по исследованию могильника Сувлу-Кая ведёт работу практически в городской среде Бахчисарая.
По предварительной информации, у них очень интересный неограбленный склеп, с большим количеством посуды. Очень интересные могут быть получены в ближайшее время результаты, — отметил Майко.
Некрополь античного времени Сувлу-Кая относится к III-V вв. н.э,
Как писал NEWS.ru, в комплексе Саккара под Каиром археологи нашли 59 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, а также 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов. Деревянные раскрашенные саркофаги были установлены один поверх другого в трёх колодцах на глубине от 10 до 12 метров.