Доля российских изобретений в мире рухнула ниже 1%

https://static.news.ru/photo/012216da-c9df-11eb-8a6e-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За последние 10 лет доля России на мировом рынке изобретений упала до уровня 0,9%. По числу патентных заявок РФ за это время переместилась с 10-й на 12-ю позицию, пропустив вперёд Италию и Индию. Об этом сообщается на сайте Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ ВШЭ).

Число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в стране и за рубежом, за 2010–2019 годы уменьшилось на 10% на фоне роста патентной активности почти во всех лидирующих странах. В результате доля России в общемировом потоке патентных заявок сократилась с 1,6% до 0,9%, и по её величине страна переместилась с 10-й на 12-ю позицию, — говорится в исследовании.

Последние данные приводятся за 2019 год, когда российские резиденты подали заявку на 29 712 изобретений. При этом отмечается, что РФ сохраняет лидерство по изобретениям в сфере медицинских технологий и технологий защиты окружающей среды, в измерительной отрасли и химической инженерии. Однако сильно отстаёт в аудиовизуальных технологиях, полупроводниках, электрооборудовании, контрольно-измерительных приборах, станках, мебели и играх.

Ранее сообщалось, что новосибирская компания «Элрон» разработала умные часы SleepControl, которые отслеживают состояние водителя за рулём и могут предотвратить несчастный случай. В создании устройства непосредственное участие принял выпускник НГТУ НЭТИ, гендиректор «Элрона» Иван Лебедев. Он рассказал, что сам часто бывает в длительных поездках и ему не хватает устройства, которое могло бы отслеживать степень усталости. Часы прогнозируют момент засыпания и предупреждают водителя вибрацией и звуком, в экстренных случаях — воздействием электричества. Также в устройстве есть функция среднесрочного прогноза засыпания.