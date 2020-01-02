Документы, рассекреченные Шведской академией, свидетельствуют, что кандидатура Александра Солженицына была впервые выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году (списки кандидатов остаются закрытыми 50 лет).
Кандидатуру писателя предложили профессоры Калифорнийского университета в Беркли Яков Малкиель и Дензель Карр, согласно документам. Первый отмечал, что Солженицыну следует присудить премию за всё его творчество,
Уточняется, что Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына, подчеркнув, что перевод его романа (название не уточняется. — NEWS.ru) является «одним из выдающихся событий в европейской литературе».
Напомним, Александру Солженицыну в 1970 году присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».
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