https://static.news.ru/photo/cb79d3b4-2d9b-11ea-9aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Archive/Global Look Press

Документы, рассекреченные Шведской академией, свидетельствуют, что кандидатура Александра Солженицына была впервые выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году (списки кандидатов остаются закрытыми 50 лет).

Кандидатуру писателя предложили профессоры Калифорнийского университета в Беркли Яков Малкиель и Дензель Карр, согласно документам. Первый отмечал, что Солженицыну следует присудить премию за всё его творчество, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына, подчеркнув, что перевод его романа (название не уточняется. — NEWS.ru) является «одним из выдающихся событий в европейской литературе».

Напомним, Александру Солженицыну в 1970 году присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

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