Диета белых акул поразила биологов

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Первое исследование питания белых акул у восточных берегов Австралии показало, что часть своего рациона хищники добывают со дна океана. Диета акул стала сюрпризом для морских биологов. Работа учёных опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

Биологам пришлось изучить содержимое желудков 40 молодых белых акул. Выяснилось, что в их рацион входят в основном донные рыбы, которые зарываются в песок. При этом до этого момента считалось, что белые акулы охотятся на рыб, обитающих на средней глубине, в их число входит и лосось.

Но оказалось, что у самого океанского дна они проводят много времени, а их диета оказалась гораздо разнообразнее. Они любят полакомиться угрём, губанами, кефалью, камбалой, мерлангами, плоскоголовыми и звёздочными рыбами, а также скатами, как электрическими, так и шипохвостыми.

Кроме того, белые акулы охотятся даже на скатов-орляков, способных развивать огромную скорость.

Как писал NEWS.ru, ранее пловец наткнулся на огромную акулу у побережья Испании.