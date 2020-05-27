Пловец наткнулся на огромную акулу у побережья Испании

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К плавающему в Средиземном море мужчине у побережья испанской Малаги очень близко подплыла шестиметровая акула. Пловцу удалось сохранить спокойствие, и хищница уплыла на глубину.

Как сообщает радио Sputnik, акула даже не пыталась напасть на пловца. Сделав пару кругов, она уплыла. Видео инцидента снял на смартфон пассажир яхты, находящейся неподалёку.

Как писал NEWS.ru, в Новой Зеландии 60-летний сёрфер подвергся нападению большой белой акулы, но смог отбиться с помощью мата и удара кулаком в её глаз. Инцидент произошёл в акватории пляжа Паунуи. Акула зажала зубами часть доски Ника Миноуга для сёрфа. Он закричал на акулу матом, прицелился и ударил в направлении глаза, однако промахнулся. По его словам, подобную тактику он избрал, потому что слышал, что акулы боятся таких ударов. Она разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан. Сам мужчина отделался царапинами.