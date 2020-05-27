Пловец наткнулся на огромную акулу у побережья Испании

К плавающему в Средиземном море мужчине у побережья испанской Малаги очень близко подплыла шестиметровая акула. Пловцу удалось сохранить спокойствие, и хищница уплыла на глубину.
Как
Как писал NEWS.ru, в Новой Зеландии 60-летний сёрфер подвергся нападению большой белой акулы, но смог отбиться с помощью мата и удара кулаком в её глаз. Инцидент произошёл в акватории пляжа Паунуи. Акула зажала зубами часть доски Ника Миноуга для сёрфа. Он закричал на акулу матом, прицелился и ударил в направлении глаза, однако промахнулся. По его словам, подобную тактику он избрал, потому что слышал, что акулы боятся таких ударов. Она разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан. Сам мужчина отделался царапинами.
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