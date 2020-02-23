https://static.news.ru/photo/46a92800-567d-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Orange County Register/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Новой Зеландии 60-летний сёрфер подвергся нападению большой белой акулы, но смог отбиться с помощью мата и удара кулаком в её глаз.

Как сообщает Sky News, инцидент произошёл в акватории пляжа Паунуи. Акула зажала зубами часть доски Ника Миноуга для сёрфа. Он закричал на акулу матом, прицелился и ударил в направлении глаза, однако промахнулся.

Затем я отвёл кулак назад, крикнул «Убирайся!» снова и ударил точно в глаз, — заявил Миноуг.

По его словам, подобную тактику он избрал, потому что слышал, что акулы боятся таких ударов.

Она разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан. Сам мужчина отделался царапинами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 45-летняя туристка из Франции серьёзно пострадала в результате нападения акулы в Индийском океане. Инцидент произошёл у острова Праслен, который входит в Сейшельский архипелаг. Посол Франции Доминик Мас уточнил, что женщина перенесла операцию и её жизни ничего не угрожает.