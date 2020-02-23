В Новой Зеландии 60-летний сёрфер подвергся нападению большой белой акулы, но смог отбиться с помощью мата и удара кулаком в её глаз.
Как
Затем я отвёл кулак назад, крикнул «Убирайся!» снова и ударил точно в глаз, — заявил Миноуг.
По его словам, подобную тактику он избрал, потому что слышал, что акулы боятся таких ударов.
Она разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан. Сам мужчина отделался царапинами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 45-летняя туристка из Франции серьёзно пострадала в результате нападения акулы в Индийском океане. Инцидент произошёл у острова Праслен, который входит в Сейшельский архипелаг. Посол Франции Доминик Мас уточнил, что женщина перенесла операцию и её жизни ничего не угрожает.
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