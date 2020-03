https://static.news.ru/photo/bb13b80c-71b9-11ea-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Международная группа учёных-биологов из Лионского университета установила, что у большинства видов млекопитающих наблюдается та же тенденция, что и у людей — женские особи живут дольше мужских.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Всего биологи изучили 101 вид животных со всей планеты. У половины рассмотренных видов самки живут дольше самцов в среднем на 18,6%. Учёные установили, что причиной этой разницы не является ускоренное старение мужских особей. В большинстве случаев самцы становятся жертвами хищников и чаще погибают из-за природных факторов.

