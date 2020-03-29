Международная группа учёных-биологов из Лионского университета установила, что у большинства видов млекопитающих наблюдается та же тенденция, что и у людей — женские особи живут дольше мужских.
Результаты исследования
Как ранее передавал NEWS.ru, биологи из США провели исследование с целью установить, какие животные более всего подходят для испытания лекарств от COVID-19. С этой целью учёные заразили коронавирусом макак-резусов. Предварительные результаты показали, что в целом болезнь у них развивается по схожему с людьми сценарию.
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