https://static.news.ru/photo/e281b804-6d12-11ea-9cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

В США учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний решили выяснить, какие животные могут быть использованы для оценки эффективности различных способов лечения коронавируса.

Для этих целей биологи заразили вирусом COVID-19 макак-резусов. Оказалось, что у этих животных болезнь развивается по тому же сценарию, что и у человека.

Образцы вируса вводили приматам, используя все возможные пути проникновения коронавируса. Уже через день они начали страдать от типичных первых признаков развития заболевания — потери аппетита, побледнения кожи и нехватки воды в организме. У них также снизился уровень гемоглобина в крови.

Проведённый эксперимент показал, что макак-резусов можно использовать в качестве подопытных животных при разработке вакцин от коронавируса перед тем, как перейти к испытаниям на людях.

Исследование опубликовано в электронной библиотеке bioRxiv.org.

Ранее NEWS.ru писал, что японское лекарство фавипиравир показало большую эффективность при лечении коронавируса по сравнению с российским «Арбидолом».

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.