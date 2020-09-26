Биологи нашли живые организмы, питающиеся вирусами

https://static.news.ru/photo/28cdc1c4-00c3-11eb-bb47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bigelow Laboratory for Ocean Sciences/facebook.com

Вирусы обитают во всех уголках Земли. В атмосфере и в глубинах океана. Странно, но, помня про обилие видов и богатство подобных микроорганизмов полезными веществами, не известно ни о каких представителях животного мира, употреблявших их в пищу. Недавно биологи опубликовали первые доказательства того, что две группы экологически важных морских протистов являются «пожирателями» вирусов, охотясь на них с помощью фагоцитоза — поглощения.

Наши исследования показали, что многие клетки эукариотов — протистов — несут в себе ДНК различных неинфекционных вирусов, но не бактерий. Это является убедительным доказательством того, что они употребляют в пищу именно вирусы, а не бактерии. Сей факт стал большим сюрпризом, так как данные результаты противоречат нынешним представлениям учёного сообщества о роли вирусов и протистов в морских пищевых сетях, — заявил доктор Рамунас Степанаускас, возглавляющий Центр геномики единичных клеток в Лаборатории наук об океане Бигелоу в Ист-Бутбей (штат Мэн, США).

Эксперт вместе с коллегами брали пробы морской воды на двух участках: на северо-западе Атлантического океана в заливе Мэн в июле 2009-го, а также в Средиземном море, у побережья испанской Каталонии, в январе и июле 2016-го. Они использовали современные инструменты одноклеточной геномики для секвенирования общей ДНК от 1698 особей протистов в воде, пишет журнал Frontiers in Microbiology

Накануне учёные из Польши разработали компьютерную программу, выдающую все варианты химических реакций между определёнными веществами. Авторы проекта заложили в алгоритм шесть простейших молекул и среди результатов третьего этапа взаимодействия получили первые аминокислоты и другие сложные биохимические соединения, составляющие основу жизни.

Главная проблема пребиотической химии всегда заключалась в том, чтобы понять, какие химические реакции спровоцировали возникновение жизни на Земле. Несмотря на то что научные умы за последние годы сильно продвинулись в сфере синтеза органики, для понимания, как говорят химики, всего пребиотического ландшафта необходимо учитывать большое количество повторяющихся химических реакций с последовательным образованием всё более сложных веществ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, какой вред может принести частое употребление винограда. Он добавил, что часто виноград обрабатывают препаратами от вредителей. Частицы препаратов могут остаться на ягодах. Владимир Викулов отметил, что, например, фунгициды очень трудно смыть с плодов.