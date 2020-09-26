Биологи доказали, что жизнь могла появиться из шести молекул

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Учёные из Польши разработали компьютерную программу, выдающую все варианты химических реакций между определёнными веществами. Авторы проекта заложили в алгоритм шесть простейших молекул и среди результатов третьего этапа взаимодействия получили первые аминокислоты и другие сложные биохимические соединения, составляющие основу жизни.

Главная проблема пребиотической химии всегда заключалась в том, чтобы понять, какие химические реакции спровоцировали возникновение жизни на Земле. Несмотря на то что научные умы за последние годы сильно продвинулись в сфере синтеза органики, для понимания, как говорят химики, всего пребиотического ландшафта необходимо учитывать большое количество повторяющихся химических реакций с последовательным образованием всё более сложных веществ, пишет журнал Science.

Теперь это стало реальностью благодаря программе Allchemy, отображающей синтез пребиотических сложных биохимических соединений из простейших предшественников. Для примера исследователи приготовили шесть субстратов, стопроцентно присутствовавших на Земле на ранних этапах её развития: воду H 2 O, азот N 2 , сероводород H 2 S, метан CH 4 , аммиак NH 3 и цианид HCN.

Накануне учёные из России, Великобритании, Германии, США и Швейцарии завершили исследование годичных колец деревьев в российской Арктике. Как выяснилось, в районе Норильска леса столкнулись с катастрофическими последствиями промышленного загрязнения. Так, с помощью компьютерного моделирования учёные обработали весь комплекс параметров природной системы в районе Норильска: ширину годичных колец и их химический состав у живых и погибших деревьев, а также характеристики почв. Как оказалось, ухудшение экологии приводит к замедлению роста деревьев, что влияет на количество углерода, который мог бы быть поглощён в северных лесах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, какой вред может принести частое употребление винограда. Он добавил, что часто виноград обрабатывают препаратами от вредителей. Частицы препаратов могут остаться на ягодах. Владимир Викулов отметил, что, например, фунгициды очень трудно смыть с плодов.