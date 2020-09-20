Специалист по сельскому хозяйству пояснил, чем опасен виноград

https://static.news.ru/photo/f5a0863c-fbc8-11ea-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, какой вред может принести частое употребление винограда.

Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьёзнейший удар по организму. Количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В условиях Узбекистана виноград накапливает безумное количество сахара, 20% и больше, особенно изюмные сорта. Столовые светлоокрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат значительно меньше сахара, — привели слова агронома на портале радио Sputnik.

Он добавил, что часто виноград обрабатывают препаратами от вредителей. Частицы препаратов могут остаться на ягодах. Владимир Викулов отметил, что, например, фунгициды очень трудно смыть с плодов.

На винограде легко можно заметить применение химикатов, особенно препаратов меди — голубоватые застывшие капли. Это смывается, но далеко не все и не полностью. Виноград — это не яблоко, не банан, не цитрусовые, которые можно почистить, вы почистили, и львиная доля химикатов осталась на поверхности кожуры. Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно, — процитировали агронома на портале.

Специалист по сельскому хозяйству напомнил, что важно покупать виноград в сезон — сентябрь, октябрь и ноябрь.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно обязательно включить в рацион осенью. По словам специалиста, осенью важно разнообразие в питании и продукты, которые укрепляют иммунитет.