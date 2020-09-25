Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени

https://static.news.ru/photo/8915ed64-ff19-11ea-b3a2-fa163e074e61_660.jpg «Кадр из фильма Назад в будущее» Фото: Universal Pictures

Ещё физик Альберт Эйнштейн в своей теории относительности говорил, что возможно существование так называемой петли времени. Студент из Австралии решил объединить физику в классической её форме с теорией относительности и доказал, что перемещения во времени без нарушения принципов причинности, то есть без парадокса, существуют.

Студент разработал и математически описал способ, в результате которого получится переместиться во времени, при этом не создавая парадокса, и выполнить принцип самосогласованности физика Игоря Новикова. Парадокс состоит в следующем: если вы захотите, например, вернуться в прошлое и предотвратить заражение нулевого пациента COVID-19, тогда пандемии не возникнет и у вас в будущем не будет мотивации изменить прошлое.

Исследование показало, что путешествовать во времени без парадоксов всё же можно. Просто при перемещении вы не можете сделать ничего, что могло бы его вызвать. То есть события будут подстраиваться так, чтобы быть логически согласованными с тем, что произойдёт в будущем. Например, если человек предотвратит заражение нулевого пациента коронавирусом, то может сам стать этим нулевым пациентом и пандемия всё равно начнётся, пишет «Популярная механика».

Ранее американские физики из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе пришли к выводу, что никакого «эффекта бабочки», популярного у писателей-фантастов и теоретиков путешествий в прошлое, не существует. По их мнению, небольшое событие в прошлом не окажет существенного влияния на настоящее. По крайней мере в квантовом мире. Поскольку машина времени — пока всё-таки удел фантастов, они провели соответствующий эксперимент на квантовом компьютере.