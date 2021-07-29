Астроном оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

Орбиту Земли пересекает более 25 тысяч астероидов и комет, из которых идентифицировано только 10%. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

По словам астронома, 99% 10-метровых камней, пролетающих рядом с Землёй, являются практически неизвестными, поэтому предугадать их столкновение с планетой невозможно. Именно так случилось с челябинским метеоритом в 2013 году.

Это был типичный из таких астероидов. И ущерб тогда был типичный. Это такой классический случай, — отметил Гончаров.

По его словам, подобные случаи могут происходить ежегодно. Однако большие астероиды незамеченными не останутся, поэтому катастроф опасаться не стоит. Гончаров уверяет, что учёные смогут заранее увидеть даже 100-метровый астероид.

Ранее сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал, что астероиды диаметром 40–50 метров в случае падения на Землю приведут к жертвам и разрушениям. Как объяснил астроном, при таком размере астероид уже не затормозится атмосферой Земли, а его падение может вызвать взрывную волну, цунами и прочие катаклизмы.