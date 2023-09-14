Змеиный, порты НАТО: в РФ придумали, как ответить ВСУ на атаку Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители-перехватчики МиГ-31

Ночью 13 сентября украинская армия нанесла удары крылатыми ракетами по Севастополю, в результате чего были повреждены два корабля ВМФ РФ и судоремонтный завод. Как Москва может на это ответить Киеву?

Что про атаку ВСУ на Севастополь пишут западная пресса и местные жители

«Удар по верфи в Крыму подчеркивает растущую способность Украины поражать цели в глубине России. Неясно, какое оружие применила Украина для недавней атаки на Севастополь. Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук предположил, что речь идет о дальнем авиаударе. Советник президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что при атаке использовалось новое оружие», — отметили журналисты The New York Times.

Sky News заявил, что британские крылатые ракеты были использованы в украинской атаке на Севастополь. По информации сотрудников телеканала, Министерство обороны Великобритании пока не сделало комментариев.

Военкор Александр Сладков рассказал, какое сообщение ему прислал друг-десантник.

«Мой друг-десантник прислал: „Привет, говорил с сестрой Леной, она была в Севастополе. После сегодняшних событий у людей еще крепче надежда на армию и флот. Вечером на Графской танцуют, перекладывают слова песни про крейсер „Варяг“, вставляя Севастополь“. Дырку вы от бублика возьмете, а не Крым!» — написал журналист в авторском Telegram-канале.

Как Москва должна защитить Севастополь от ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что ВС РФ нужно улучшить противовоздушную оборону и ввести новые станции разведки воздушных целей. По его мнению, также необходимо модернизировать авиационные компоненты, например, истребители МиГ-31, для уничтожения любых воздушных целей, в том числе крылатых ракет.

«После атак на Севастополь становится ясно, что главное для нас — это защищать наши объекты и территории. В первую очередь необходимо улучшить противовоздушную оборону и вводить новые станции разведки воздушных целей. <...> Помимо них стоит улучшить и авиационные компоненты», — добавил парламентарий NEWS.ru.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов заявил, что властям Севастополя следует организовать эшелонированную систему обороны города и военно-морской базы.

«Вообще-то Севастополю надо уже, конечно, проснуться в конце концов. В этой спячке находиться уже нельзя ни как городу, ни как военно-морской базе. Потому что сейчас это объект, который подвергается регулярным нападениям что с воздуха, что с моря. Уже надо построить такую оборону, которая будет эшелонированная, которая надежно защитит», — сказал Комоедов NEWS.ru.

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: vk.com/razvozhaev_m Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Последствия обстрела Севастополя Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода Фото: Виктория Суконникова/ТАСС Дым от пожара на южной площадке Севморзавода

Как Россия может ответить Украине на атаку Севастополя

«Сообщения о массированной и частично удавшейся атаке на Севастополь ракет и беспилотников — не первой, не двадцать первой и явно не последней — дают все основания для уничтожения любого порта, аэропорта и какой угодно транспортной инфраструктуры, используемой для снабжения ВСУ вооружениями и военной техникой, на территории какой бы страны они ни находились. НАТО там, не НАТО. Американцы в случаях такого рода ситуации наносят удар по какой угодно стране либо стирают ее с карты целиком и полностью. Израильтяне делают то же самое — и ничего», — заявил в авторском Telegram-канале политолог Евгений Сатановский.

Первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что ВС РФ должны разбомбить остров Змеиный при помощи снаряда ФАБ-1500.

«Мы и так прекрасно себе представляем, что воюем на Украине со всем Западом, азбучная истина. Только вот делать это надо всерьез, а не по капле, уничтожить хотя бы завод в Кременчуге, который снабжает топливом все украинские вооруженные силы. Потому что уже достали, а Змеиный остров — его просто можно стереть с лица земли. Это факт: ФАБ-1500 туда один бросить — и нет Змеиного. Что может уцелеть после этого, даже не знаю, — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что «удары возмездия должны наноситься не только по объектам, но прежде всего по живой силе противника».

«А за живую силу противника стоит считать всех, кто голосовал за нынешние власти Украины и поддерживает их сейчас. Пусть еще скорее бегут от мобилизации в Европу», — добавил он.

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