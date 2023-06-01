Связанного с гибелью Татарского российского журналиста объявили в розыск Журналиста Попкова объявили в розыск

Фото: Социальные сети Романа Попкова

Роман Попков

Журналиста Романа Попкова объявили в розыск по одной из статей Уголовного кодекса России, следует из базы данных МВД. До этого его подозревали в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, который погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

Попков Роман Андреевич разыскивается по статье УК РФ, — сказано в базе.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на подозреваемую в убийстве военкора Дарью Трепову сообщил, что ее завербовал Попков. По словам женщины, он обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого». По данным SHOT, знакомым Попкова мог оказаться агент Службы безопасности Украины.

Роман Попков — журналист из Брянска, бывший редактор «МБХ медиа» и экс-лидер столичного отделения Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В 2020 году он был арестован на 15 суток за участие в протестах в Белоруссии. По данным «Осторожно, новости», сейчас Попков живет в Киеве, где работает под руководством бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).