https://static.news.ru/photo/6254621a-2890-11ea-9b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: admlyantor.ru

Житель Лянтора Азамат попытался продать город, в котором живёт, на Avito за 25 млн рублей. Об этом сообщило издание URA.RU.

Неплохой город, продаю из-за ненадобности. Можете приобрести с людьми, но тогда цена будет другая, — привели слова продавца на сайте издания.

Из плюсов города продавец обозначил водоснабжение города и его площадь, минусами назвал небольшое количество образовательных учреждений. Автор объявления представился Иваном Ивановым, но журналисты издания выяснили его имя и фамилию.

Ни у кого из предпринимателей не хватит денег, чтобы купить Лянтор вместе со всей инфраструктурой. А жители города нефтяников — они бесценны, — привело слова главы Лянтора Сергея Махиня издание.

Отмечается, что Лянтор — один из самых крупных городов Сургутского района.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США начали продавать города. В Калифорнии за 1,4 миллиона долларов продали город Серро Гордо.